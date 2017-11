Rolf Veneboer vertrekt na zes seizoenen bij SVBO

VOETBAL - SVBO moet na dit seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Rolf Veneboer vertrekt bij de zondageersteklasser. De oefenmeester uit Rolde is dan zes seizoenen lang de hoofdtrainer geweest bij de club uit Bargeroosterveld.

Onze Club met vijf samenvattingen

SVBO ruim onderuit, debutant schiet Rolder Boys naar zege

Jarige Marco Hartman trakteert Hoogeveen op 1e periodetitel

Gerrie Benes vol ambitie naar sabbatical

David Modderman helpt Achilles 1894 aan ruime thuiszege

Germanicus klopt Raptim in tegenvallende stadsderby

Kort nachtje voor GOMOS-supporters: sportpark Roden gepimpt

MSC verslaat Heerenveen en haakt aan bij subtop

Alle uitslagen van het zondagvoetbal

"We gaan met een goed gevoel uit elkaar. Ik wilde dolgraag de upgrade van het sportpark meemaken en dat is gelukt. En ik moet zeggen dat de nieuwe faciliteiten me uitstekend bevallen. Waarom ik dan toch niet nog een jaartje doorga? Ik vind het wel mooi geweest."In zijn eerste seizoen loodste Veneboer SVBO van de tweede- naar de eerste klasse. Drie keer wist hij in die eerste klasse en daarmee dus ook plaatsing voor de nacompetitie. Twee seizoenen geleden was SVBO heel dichtbij promotie naar de hoofdklasse, maar in de finale van de nacompetitie ging de Drentse club onderuit.Het is overigens niet zo dat Veneboer denkt aan stoppen. "Nee, zeker niet. Ik heb er nog voldoende plezier in en als er een leuke club komt sta ik daar echt wel voor open.Veneboer is al hoofdtrainer sinds 1988 en was werkzaam voor onder andere Hoogeveen, Rolder Boys en Be Quick 1887