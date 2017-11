Deel dit artikel:











Erwin Knol (SVZ) winnaar Onze Club Kennis Quiz De winnaar van de Onze Club Kennis Quiz: Erwin Knol van SVZ uit Zeijen

VOETBAL - Erwin Knol van SVZ is winnaar geworden van de Onze Club Kennis Quiz, de quiz die meer dan een jaar lang wekelijks te zien was in de uitzending van het amateurvoetbalprogramma op TV Drenthe.





Bekijk hier: de uitzending van Onze Club met de laatste Kennis Quiz



Eervolle vermeldingen voor Raptim, Tiendeveen, EEC en Elim

Knol liet de concurrentie, die bestond uit meer dan 100 deelnemers, ruim achter zich. De tweede plek ging uiteindelijk naar Raptim (14 punten) en drie clubs delen de derde plaats met 10 punten: Tiendeveen, SC Elim en EEC.



Clinic van FC Emmen

De winst in de Onze Club Kennis Quiz levert Knol vanzelfsprekend de nodige roem op, maar de club uit Zeijen ook nog een leuke prijs namelijk een clinic door FC Emmen voor de jeugd van SVZ. Vandaag beten de laatste twee kanshebbers, Jaap Scholing van vv Sweel en Jan Lubbers van vv Buinen, zich stuk op de geweldige score die Erwin Knol had. De assistent-scheidsrechter van het tweede elftal van SVZ deed liefst 8 weken mee aan de quiz en kwam uiteindelijk tot een score van 31 punten.Knol liet de concurrentie, die bestond uit meer dan 100 deelnemers, ruim achter zich. De tweede plek ging uiteindelijk naar Raptim (14 punten) en drie clubs delen de derde plaats met 10 punten: Tiendeveen, SC Elim en EEC.De winst in de Onze Club Kennis Quiz levert Knol vanzelfsprekend de nodige roem op, maar de club uit Zeijen ook nog een leuke prijs namelijk een clinic door FC Emmen voor de jeugd van SVZ.