Deel dit artikel:











Uitkijktoren Poolshoogte tot eind dit jaar dicht De toren krijgt nieuwe bordesdelen (foto: Staatsbosbeheer)

ODOORN - De uitkijktoren Poolshoogte in de boswachterij Odoorn is vanaf vandaag een aantal weken dicht. Staatsbosbeheer pleegt onderhoud aan de toren.

De 30 meter hoge toren middenin het bos werd in 1999 geopend. Om het beklimmen ervan veilig te houden, is groot onderhoud nodig, aldus Staatsbosbeheer.



De komende weken worden de bordesdelen vervangen. Daarvoor wordt de toren in de steigers gezet. Staatsbosbeheer verwacht dat de uitkijktoren vanaf eind december weer te beklimmen is.