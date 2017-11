Deel dit artikel:











Geschaarde vrachtwagen veroorzaakt file op A37 Vrachtwagen dwars op de weg (foto: Persbureau Meter) De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter)

GEESBRUG - Op de A37 tussen Oosterhesselen en Geesbrug is een vrachtwagencombinatie geschaard.

Een van de rijbanen in de richting van Hoogeveen is daardoor afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de op- en afrit van het tankstation aan de snelweg. De vrachtwagen staat dwars op de snelweg.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Nadat de vrachtwagen schaarde, botste er nog een auto achterop. De bestuurder daarvan is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.



Het ongeluk zorgt voor een flinke vertraging op de snelweg richting Hoogeveen. Volgens de ANWB kan de vertraging oplopen tot een uur. Even voor acht uur stond er een file van zo'n zeven kilometer.



Naar verwachting is de weg om 10 uur weer vrij.