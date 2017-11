Deel dit artikel:











Van uitkering naar werk in de zorg in Emmen 21 mensen laten zich met hulp van de gemeente omscholen tot verzorgende (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De gemeente Emmen heeft extra geld beschikbaar gesteld om mensen vanuit de bijstand de kans te bieden zich om te laten scholen tot verzorgende.

Vandaag starten 21 kandidaten bij het Drenthe College met een opleidingentraject tot 'verzorgende IG.' Volgens de gemeente "een heel mooie en duurzame functie in de zorg, waar heel vraag naar is."



Bijstandsuitkering stopt

De kandidaten gaan één tot twee dagen in de week naar school en werken de rest van de week. Vanaf de eerste lesdag stopt direct de bijstandsuitkering en krijgen de kandidaten een publiek detacheringscontract.



"Het tweede leerjaar krijgt de kandidaat een leerwerkovereenkomst bij de werkgever. De gemeente blijft tijdens het traject de kandidaten begeleiden om zo de uitstroom te vergroten", aldus de gemeente Emmen.