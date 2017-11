Eis: 250 euro boete voor Drentse melkrijder na treinongeluk Winsum [update]

GRONINGEN/WINSUM - Voor het veroorzaken van een ernstig treinongeluk bij Winsum heeft het Openbaar Ministerie 250 euro boete geëist tegen de 30-jarige chauffeur van een melkauto.

Het gaat volgens het OM om een overtreding, de meest lichte vorm van een strafbaar feit. Daarom bleef het bij een boete.Gert Kiers uit Diphoorn verleende op 18 november vorig jaar bij een onbewaakt overgang in Winsum geen voorrang. Bij het treinongeval vielen achttien gewonden. De meesten liepen snijwonden door rondvliegend glas en kneuzingen op. Drie mensen raakten ernstig gewond.Het OM wil dat Kiers ook 900 euro schadevergoeding betaalt aan de treinmachinist.Kiers zei tegen de kantonrechter in Groningen dat hij last had van de zon. "Ik draag geen zonnebril en werd wat verblind." Hij reed stapvoets toen hij de overweg naderde, maar zag desondanks de trein volledig over het hoofd.Uit het politie-onderzoek blijkt dat Kiers een ‘behoudende rijstijl’ had. Kort voor het ongeval belde hij nog met een collega. Dat gesprek werd afgebroken toen het ongeval zich voltrok. De collega van Kiers verklaarde later dat "het gesprek al was beëindigd. Ik heb geen klap gehoord."De trein reed 80 kilometer per uur. Door de klap ontspoorde hij. De melkauto van Kiers belandde in een sloot. Kiers bleef, op wat schrammen en spierpijn na, ongedeerd. Ook de machinist van de trein kwam er zonder kleerscheuren vanaf.De machinist, die tijdens de rechtszaak ook aan het woord kwam, had moeite met de uitspraak van Kiers dat zijn trein er 'ineens was'. "Ik zag die auto al van verre. Dat hij zegt: 'Die trein was er ineens', vind ik nogal gemakkelijk."Zelf dacht de machinist naar eigen zeggen: als de vrachtwagen maar stopt. "Die melkwagen kwam steeds dichter bij. Ik hoorde een heel harde knal. Ik werd tegen de zijkant van de cabine aan geslingerd, de andere machinist viel over me heen. Voor ik er erg in had, lagen we in de greppel."Advocate Renate Croes-Hoogendoorn zei dat Kiers geen dagvaarding, maar excuses verdiend had. Het was al langer bekend dat de spoorwegovergang aan de Voslaan in Winsum levensgevaarlijk was. "Het duurde maar liefst anderhalf jaar voordat hier wat aan werd gedaan; mijn cliënt is blootgesteld aan dit gevaar." Ze vroeg vrijspraak.De rechter doet 4 december uitspraak.