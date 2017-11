Stelling: Het is nog veel te vroeg voor kerstliedjes op de radio

ASSEN - Sinterklaas is nog maar net in het land, terwijl de eerste kerstliedjes alweer te horen zijn op de radio.

Kerstliedjes laten haast niemand onberoerd. De ene heeft er een hekel aan en de ander doet niets liever dan het ene nummer na het andere draaien om zich op te warmen voor de kerstperiode. Sky Radio is traditioneel vroeg met kerstmuziek. De radiozender draait vanaf vandaag weer kerstliedjes.Wat vindt u? Is het nog te vroeg voor kerstliedjes op de radio? Of moet het juist nog vroeger, zoals in de Verenigde Staten? Daar draait Easey 93.1 in de staat New Jersey sinds vrijdag 20 oktober non-stop kerstmuziek.Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Vrijdag ging de stelling over schoolfruit: Alle scholen moeten gratis schoolfruit aanbieden . Ruim 53 procent is het oneens met de stelling. Er stemden 1.484 mensen.