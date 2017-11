Deel dit artikel:











Politie doorzoekt huis in moordzaak Halil Erol Doorzoeking in Groningen (foto: Persbureau Meter) Erol werd in 2010 om het leven gebracht (foto: archief RTV Drenthe)

GRONINGEN - De politie doorzoekt een huis in de Groningse wijk Beijum in verband met de moord op Halil Erol. Van de Steenwijker, die sinds 2010 vermist was, werden later dat jaar en in 2013 op meerdere plekken in ons land lichaamsdelen teruggevonden.





Agenten doen in het huis aan de Doornbosheerd forensisch onderzoek naar sporen die de politie verder zouden kunnen helpen. De huidige bewoners hebben volgens de politie niks met de zaak te maken, maar werken volledig mee.



Hennephandel

De 34-jarige Steenwijker werd in februari 2010 als vermist opgegeven. Vervolgens werd zijn auto in maart zonder kentekenplaten brandend aangetroffen bij de Hortus in Haren. Later werden lichaamsdelen gevonden. Opsporing Verzocht besteedde een paar keer aandacht aan de zaak. Uit het politieonderzoek bleek dat Erol voor zijn dood betrokken was geraakt bij de handel in hennep. Afgelopen zaterdag werd een 39-jarige Groningse opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van Erol. Dat wordt gezien als een doorbraak in de zaak. Het zou volgens RTV Noord gaan om een vrouw met een Turkse achtergrond uit de familie van de ex-vrouw van Erol, die zelf ook Turks was. De politie heeft dit nog niet bevestigd.