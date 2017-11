Windmolentegenstanders langs snelweg gepakt voor ophangen spandoeken

MOERKAPELLE - Een 67-jarige man uit 2e Exloërmond en twee mannen uit Musselkanaal (50 en 56) zijn vanochtend langs de A12 bij Moerkapelle opgepakt. De drie windmolendemonstranten hadden twee spandoeken opgehangen en veroorzaakten volgens de politie gevaar op de snelweg.

Kort na half vijf vanochtend kreeg de politie een melding dat de drie langs de snelweg richting Den Haag spandoeken ophingen. Een half uur later werden ze opgepakt. Ze zitten nog vast, zegt een politiewoordvoerder.'Windparken in Groningen en Drenthe is het werk van groene fascisten' stond volgens Dagblad van het Noorden met grote letters op een van de doeken. Er naast hing een vierkant doek met daarop een hakenkruis. "Het Openbaar Ministerie bepaalt of dat een strafbare uiting is", aldus de politiewoordvoerderWaarom het trio daar zo vroeg in de ochtend de spandoeken ophing, moet blijken uit het onderzoek. Dagblad van het Noorden meldt dat het een pamflet heeft ontvangen waarin wordt aangekondigd dat bedrijven en mensen die betrokken zijn bij de aanleg van windparken in Groningen en Drenthe, aangesproken worden door burgers uit de twee noordelijke provincies.Ook zeggen de ondertekenaars van het pamflet dat er scherper actie gevoerd gaat worden tegen de komst van grootschalige windparken.Vorig maand waarschuwde Tegenwind Veenkoloniën het nieuwe kabinet al voor de gevolgen van een windpark in het gebied. De organisatie noemde het doorzetten van de plannen in een open brief 'een misdrijf tegen de menselijkheid'.