OM: Man uit Assen mag half jaar niet rijden na ernstig ongeluk De man reed een voetganger aan, die daardoor ernstig gewond raakte (foto: pixabay.com)

GRONINGEN/ASSEN - Het Openbaar Ministerie heeft een half jaar rijontzegging en een boete van 500 euro, waarvan 250 voorwaardelijke geëist tegen een 25-jarige man uit Assen. Hij veroorzaakte in juni vorig jaar een ernstig ongeluk in Leeuwarden.

Een destijds 55-jarige man uit Franeker raakte ernstig gewond. Hij moest met een doorboorde long en een gebroken schouderblad naar het ziekenhuis.



Te laat geremd

De Assenaar woonde en studeerde vorig jaar in Leeuwarden en ging op 27 juni na een dag school met de auto naar huis. Tijdens de rit zag hij een overstekende voetganger over het hoofd. De man kon niet meer op tijd remmen.



Het ongeluk gebeurde in een 30-kilometerzone. Uit politieonderzoek bleek dat de Assenaar ongeveer twintig kilometer te hard reed. Getuigen vertelden dat ze hem kort voor het ongeluk nog een andere auto hadden zien inhalen.



'Nachtmerries'

Volgens de officier van justitie heeft de Assenaar 'aanmerkelijk onvoorzichtig' gereden. De man deed zeer geëmotioneerd zijn verhaal in de Groninger rechtbank. Hij heeft psychische hulp gezocht bij het verwerken van het ongeluk. "Ik heb er nachtmerries van dat ik dit iemand heb aangedaan", huilde hij.



Dat de man nog nooit eerder is veroordeeld en volledige openheid van zaken gaf, leverde hem een mildere strafeis op. De man studeert inmiddels ergens anders, omdat hij niet steeds aan het ongeluk herinnerd wil worden.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.