'Het verhaal over de Koloniën is echt uniek voor de wereld'

FREDERIKSOORD - Op Curaçao wordt vandaag een congres gehouden over cultureel werelderfgoed. Een van de kanshebbers op die UNESCO-status zijn de Koloniën van Weldadigheid.

Gedeputeerde Cees Bijl is op het eiland om de koloniën onder de aandacht te brengen. "Het is gewoon heel belangrijk dat je niet alleen een goed dossier inlevert, maar dat je jezelf ook laat zien op de bijeenkomsten van UNESCO en mensen kennis laat maken met de Koloniën van Weldadigheid."Jaarlijks worden een aantal erfgoederen op de UNESCO-lijst gezet. "Dat is puur een inhoudelijke afweging. Hoe uniek in de wereld ben je? Wat is het unieke verhaal? Bij ons is dat natuurlijk dat het tweehonderd jaar geleden een bijzonder sociaal experiment was om mensen in benarde omstandigheden georganiseerd ergens naartoe te brengen en te proberen hun omstandigheden te verbeteren. Dat is een verhaal, dat is echt uniek voor de wereld."Vanaf 1818 werden armen uit steden ondergebracht in de koloniën. Ze zouden er een boerenbestaan kunnen opbouwen. De eerste kolonie was Frederiksoord. Daarna zijn koloniën Willemsoord, Wilhelminaoord, Ommerschans, Veenhuizen en in de Belgische plaatsen Wortel en Merksplas gesticht. Paupers uit het westen kwamen twee eeuwen geleden naar Drenthe om een sober, maar nieuw leven op te bouwen met hulp van de Koloniën van Weldadigheid.Volgend jaar wordt in Bahrein een besluit genomen of de Koloniën worden toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst