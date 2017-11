Deel dit artikel:











Ervaringsdeskundigen vertellen over mishandeling tijdens Week tegen Kindermishandeling Week tegen de Kindermishandeling (foto: RTV Drenthe) Iene Noorlander vertelt over haar jeugd (foto: RTV Drenthe)

YDE - Het is deze week de Week tegen Kindermishandeling. In elke provincie komen vandaag mensen samen om 21 minuten met elkaar te praten over kindermishandeling. In Drenthe was de aftrap bij Kinderopvang Kids First in Yde.

Iene Noorlander vertelde daar als ervaringsdeskundige over haar eigen jeugd. "Ik vertel wat er met mij gebeurd is. Ik vertel dat ik vroeger pleegouders heb gevonden. Deze moeder had een soort onderbuikgevoel: bij jouw thuis klopt iets niet. Ze wist niet wat, maar dat gevoel heeft ervoor gezorgd dat ik heel vaak bij hen mocht logeren, zodat ze mij uit mijn thuissituatie konden halen. Bij mij thuis was er sprake van mishandeling en misbruik, door zowel mijn vader als mijn moeder."



21 minuten

21 minuten staat symbool voor 21 punten van aandacht waarover ervaringsdeskundigen in gesprek willen gaan. "We vragen niet meer dan 21 minuten van uw tijd, dat we toch even aandacht willen voor een heel belangrijk item. In elke klas zitten een of twee kinderen bij wie thuis sprake is van mishandeling."



Noorlander geeft als tip te luisteren naar onderbuikgevoelens. "Mijn pleegmoeder vond mij een kind dat heel erg op haar hoede was. Als ik bij haar logeerde, viel het haar op dat - als zij ging slapen - ik altijd wakker was. Ze begreep niet waarom. Later vertelde ik haar: ik wachtte op mijn vader, die bij mij zou komen. Dus ik wachtte ook op mijn pleegvader die zou komen, maar die is nooit geweest."



Therapie

"Ik kreeg heel veel vragen hoe het voor mij was", vervolgt Noorlander. "En hoe ik het overleefd heb. Ik heb daar als kind oplossingen voor gevonden door het op een bepaalde manier weg te duwen. Niet alles bewust te blijven herinneren. Een belangrijke boodschap vind ik altijd: ook al heb je een heel slechte start, door middel van therapie heb ik kunnen helen. Nu heb ik een heel goed en fantastisch leven. Dat kan."