Nieuwe groeiplaats dennenorchis ontdekt in Drents-Friese Wold

APPELSCHA - In het Drents-Friese Wold is een nieuwe groeiplaats van de dennenorchis ontdekt. Het is de derde plek in het natuurgebied waar de plant is gezien.

Boswachter Corné Joziasse van het Drents-Friese Wold maakte op zijn boswachtersblog de nieuwe groeiplaats bekend. Een nieuwe plek is bijzonder, want de dennenorchis staat als zeer zeldzaam op de Rode Lijst van planten. "Voor zover ik weet, komt de plant op niet zo veel plekken in Nederland voor. De omstandigheden moeten echt goed zijn", vertelt Joziasse.De dennenorchis groeit, zoals de naam al verraad, in dennenbossen. Die bossen zijn in de negentiende eeuw aangeplant in gebieden met zandgrond, zoals het westen van Drenthe. Vooral de grove den is belangrijk voor de dennenorchis, die afhankelijk is van het strooisel van die boom.Dat de orchis nu voor de derde keer in het Drents-Friese Wold is gevonden, is volgens Joziasse een teken dat de natuurbeheerders goed bezig zijn. "De dennenorchis is in ons gebied een kensoort. Dat is een soort die we proberen in het Drents-Friese Wold te krijgen en als die er is, betekent het dat we goed bezig zijn", vertelt Joziasse.De laatste tijd zijn er meer nieuwe plekken in Drenthe ontdekt waar de dennenorchis groeit. Zo zijn er alleen dit jaar al minstens vier groeiplekken van de extreem zeldzame plant gevonden.