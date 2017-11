Deel dit artikel:











Oud-directeuren Rendo voor de rechter in grote fraudezaak Ingang hoofdkantoor Rendo (foto: archief RTV Drenthe)

MEPPEL - Twee oud-directeuren van netwerkbeheerder Rendo uit Meppel staan vandaag terecht voor hun dubieuze rol bij de aankoop van een elektriciteitscentrale in Steenwijk.

In totaal staan negen mensen terecht in deze omvangrijke fraudezaak. De rechtbank trekt tien dagen uit voor de rechtszaak.



Belangenverstrengeling

De 51-jarige Stéphan V. en de 58-jarige Richard W. investeerden, in het geheim, via privé-bedrijven in de biokolenfabriek Stramproy Green in Steenwijk. De belangen in de stroomfabriek werden later tegen forse winsten doorverkocht aan Rendo. Zodra de netwerkbeheerder deze belangenverstrengeling ontdekte werden beiden directeuren ontslagen.



Steekpenningen

W. werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Hij zou bij de verkoop van de energietak van Rendo, gevestigd in Hoogeveen, een miljoen euro aan steekpenningen hebben ontvangen van koper Electrabel. De oud-directeur van de energiegigant werd veroordeeld tot een half jaar cel. W. ging in hoger beroep in deze zaak.



Rendo is eigendom van negen gemeenten in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. Het bedrijf heeft sinds 2006 door verschillende fraudezaken meer dan 38 miljoen euro schade opgelopen.