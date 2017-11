Video: Eekhoorn maakt ruzie met ekster

Deze eekhoorn houdt er duidelijk niet van als anderen aan zijn eten komen. Terwijl hij midden in een voederbak zit, probeert een ekster ook een graantje mee te pikken.

Tonnie Sterken legde de ruzie tussen de egoïstische eekhoorn en de hongerige ekster vast met zijn cameraval. Wie is de winnaar? De eekhoorn, de ekster, of eindigt de ruzie onbeslist?Vorige week keek een nieuwsgierige ree in de camera van Martijn Spijker. Benieuwd? Hier kun je die video vinden.Heb je ook een leuk natuurfilmpje en wil je deze net als Tonnie met ons delen? Dat kan via dit formulier of word lid van de Facebookgroep Jouw ROEG! en deel je video daar.