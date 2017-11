Deel dit artikel:











Voorzitter actiegroep Tegenwind: Wij hebben niets met hakenkruis te maken Voorzitter Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën heeft vaker gewaarschuwd voor acties (foto: RTV Drenthe)

NIEUW-BUINEN - Voorzitter Jan Nieboer van actiegroep Tegenwind Veenkoloniën is verrast door een actie van drie actievoerders tegen windenergie in Moerkapelle. "Hier weet ik niets van, maar het verbaast me niet dat mensen in opstand komen."





Nieboer heeft begrip voor de uitingen op de spandoeken. "Ik heb al vaker gewaarschuwd voor acties buiten onze club om. Want het is beschamend dat de overheid er na het gaswinningsdrama in Groningen er niet voor terugdeinst om het leven van duizenden burgers te ruïneren." "Deze groep mensen die vanochtend die actie hebben uitgevoerd, die hoort niet bij Platform Tegenwind", reageert Nieboer. "Binnen het Platform Tegenwind Veenkoloniën stemmen wij onze acties op elkaar af en hierover was niets bekend." Vanochtend hingen drie mannen spandoeken op langs de A12 bij Moerkapelle in Zuid-Holland. Op een spandoek stond: 'Windparken in Groningen en Drenthe is het werk van groene fascisten'. Op het andere stond een hakenkruis afgebeeld.