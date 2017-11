Deel dit artikel:











Rechter verbiedt stakingen bij Buigcentrale Steenbergen in Hoogeveen Buigcentrale Steenbergen in Hoogeveen (foto: Google Street View)

HOOGEVEEN - Het personeel van Buigcentrale Steenbergen in Hoogeveen mag tot 1 december niet staken. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding dat door Buigcentrale Steenbergen was aangespannen tegen vakbond FNV.





Waarom de rechter de werkgever nu in het gelijk stelt is niet duidelijk, omdat de rechter een verkorte uitspraak heeft gedaan. De toelichting op die uitspraak volgt later deze week.



Buigcentrale Steenbergen wil werknemers betalen op basis van functioneren, maar FNV wil dat mensen op basis van ervaring ieder jaar iets meer loon krijgen. Het conflict leidde de afgelopen twee weken tot meerdere stakingen.