Fractievoorzitters Noordenveld snappen het aftreden van Auwema

RODEN - Als het aan Gemeentebelangen had gelegen, was Reint-Jan Auwema nog gewoon wethouder geweest van de gemeente Noordenveld. Dat zegt voorzitter van de politieke partij, Wim Stroetinga.

"Het was zijn eigen besluit om weg te gaan", aldus Stroetinga. Volgens hem kwam het plotselinge vertrek van Auwema als een onaangename verrassing voor de fractieleden. "We hadden het liever anders gezien."Zaterdag maakte Reint-Jan Auwema bekend dat hij zijn functie als wethouder van de gemeente Noordenveld neerlegt. Auwema was sinds 2014 wethouder bij de gemeente Noordenveld namens Gemeentebelangen.Vorige week ging het mis op een besloten verjaardagsfeestje in een kroeg. De wethouder had te veel drank op en verloor zijn grenzen uit het oog. "Dat leidt niet tot extremiteit", zegt hij. "Maar wel tot irritatie bij aanwezigen. Dat is niet passend bij mijn functie."Fractievoorzitters van verschillende partijen reageren verrast, maar zeggen het wel eens te zijn met de keuze van Auwema. Zo zegt Gerard Willenborg (CDA): "Dit beschadigt jezelf, maar ook je politieke omgeving. Gelukkig is er geen doofpot ontstaan, want dat had ook nog gekund."Anne Doornbos (PvdA) zegt te hopen dat Auwema nu ook iets aan zijn probleem gaat doen. "Als je te veel drinkt en er gebeuren dingen die niet zo plezierig zijn, voor jezelf en omstanders, dan moet je daar wat aan doen. Hij is er nu heel hard tegenaan gelopen."Een week geleden gaf de wethouder aan niet op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te willen staan. Auwema wil alleen wethouder worden, geen raadslid, zei hij tegen Dagblad van het Noorden . Zo voorkom je een 'Dijsselbloemetje'.Auwema wilde onder andere Noordenveld fietsgemeente van Drenthe maken, door meer mtb-routes aan te leggen. Ook hield hij zich bezig met de vernieuwing van de Albertsbaan in Roden en de nieuwbouwplannen bij het oude pretpark De Vluchtheuvel.Vanavond praat Gemeentebelangen over de mogelijkheid van een vervangende wethouder tot de gemeenteraadsverkiezingen.