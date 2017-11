Deel dit artikel:











Zorgmedewerkers voeren actie tegen onnodige administratie Rianne Mensink (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Werknemers in de zorg voeren actie. Ze zijn het zat dat ze steeds meer administratie moeten doen. Dat gaat ten koste van hun eigenlijke werk: de zorg. Daarom doen ze vandaag zo weinig mogelijk administratie.

Geschreven door Ineke Kemper

In Hoogeveen doet Beter Thuis Wonen Thuiszorg mee met de actie. Rianne Mensink is wijkverpleegkundige en brengt een groot deel van haar werkweek door op kantoor, achter de computer. "In de ochtend rij ik mijn route langs de cliënten en 's middags zit ik dan hier om alles uit te werken."



"Zeker als mensen net uit het ziekenhuis komen", vervolgt Mensink. "Dan zijn ze vaak moe en kan ik niet ook nog eens ter plekke alles uit werken. Dat kost teveel energie. Daarom doe ik dat hier."



Alles noteren

Casemanager Mariëlle de Jonge herkent dat. "Ik vind het goed dat we ons moeten verantwoorden, maar werkelijk alles moet ik opschrijven. Elk telefoontje dat ik pleeg moet ik noteren."



Het kan en moet anders, vinden beide dames. "Ik moet voor alles wat ik doe toestemming vragen aan de cliënt. Je zou best zaken kunnen bundelen", stelt de Jonge.



Ondanks dat ze in Hoogeveen meedoen aan de actie, doen ze daar wel gewoon de administratie. "Ja ik heb er bewust voor gekozen om dat wel te doen", zegt Mensink. "Want als ik het nu niet doe, moet ik het morgen doen. En ik heb al zoveel op mijn bordje."



Een sticker op de borst

Om toch van zich te laten horen, lopen de medewerkers van Beter Thuis Wonen daarom met een sticker op hun borst rond. Landelijk is er door de beroepsvereniging een meldpunt geopend waar zorgmedewerkers onnodige registraties kunnen melden.