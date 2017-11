​Politie: Vier dagen nodig voor doorzoeking huis in moordzaak Halil Erol

GRONINGEN - De politie verwacht vier dagen nodig te hebben om een huis in de Groningse wijk Beijum te onderzoeken op mogelijke bloedsporen van Halil Erol.

Dat meldt de Telegraaf . De woning aan de Doornbosheerd wordt sinds vandaag doorzocht om erachter te komen of Erol daar is vermoord.Van de Steenwijker, die sinds 2010 vermist was, werden later dat jaar en in 2013 op meerdere plekken in ons land lichaamsdelen teruggevonden. Afgelopen zaterdag werd een 39-jarige Groningse opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van Erol. Dat wordt gezien als een doorbraak in de zaak.Vandaag is er door de recherche onder meer gezocht in de tuin en is er begonnen met het leeghalen van de woning. Daarna wordt het hele huis afgeplakt met folie en met lampen onderzocht op bloedsporen.De huidige bewoners hebben volgens de politie niks met de zaak te maken, maar werken volledig mee.