Strijd om de 'Meest mediawijze klas van Drenthe' barst weer los Leerlingen krijgen les over sociale media (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

EMMEN - De strijd om de titel van de 'Meest mediawijze klas van Drenthe' is losgebarsten. Bijna alle basisscholen in Drenthe doen aan het project mee, waarin ze in meerdere lessen leren omgaan met internet en sociale media.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Juf Mariëtte van groep acht van basisschool Groen van Prinsterer in Emmen vindt de lessen belangrijk. "Vooral in deze tijd met telefoons en iPads is het belangrijk dat de leerlingen weten hoe ze er mee om moeten gaan. Het is eigenlijk niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Je ontkomt er niet aan."



Spel

Tijdens de lessen van een uur moeten de leerlingen zo veel mogelijk vragen over nieuwe media goed beantwoorden. Dat kunnen vragen zijn over het verschil tussen censuur en persvrijheid, maar ook over de reacties op berichten op sociale media. Zo'n 150.000 leerlingen in heel Nederland doen mee aan het spel van MediaMasters. Zij strijden allen om de landelijke titel. Ook is er een regionale variant. Vorig jaar won groep acht van de Groen van Prinstererschool in Emmen.



Bewustwording van de gevaren

"Met dit project worden de leerlingen bewust van de gevaren die op de loer liggen", weet Mariëtte. "Niet alleen leren ze omgaan met alle informatie die op hen afkomt, maar ook leren ze na te denken over wat ze kunnen veroorzaken met hetgeen ze naar elkaar toesturen."



Vrijdag is de laatste dag dat de leerlingen punten kunnen scoren. Die punten worden bij elkaar opgeteld en maandag wordt bekend welke klas de 'Meest mediawijze klas van Drenthe' is.