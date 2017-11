Raad van State moet zich uitspreken over plaatsing zendantennes in buitengebied Hoogeveen

NOORDSCHESCHUT - Omwonenden van een zendmast vlak buiten Noordscheschut stappen naar de Raad van State. Ze pikken het niet dat ze niets hadden te zeggen over de plaatsing van antennes van KPN dit voorjaar in een oude hoogspanningsmast.

Mandy Schenk doet vandaag de vraag om een uitspraak door de Raad van State op de post. En dat is op de allerlaatste dag dat dat mogelijk is, na het gemeentelijke besluit in september.De aanvraag moet Schenk helemaal zelf doen, omdat haar eigen rechtsbijstandsverzekeraar de zaak weigert. Schenk: "Ze zeggen dat nergens een protest tegen zendmasten in het buitengebied tot nu succes heeft gehad."Toch zet Schenk door: "Ik denk dat de meeste bezwaren tegen zendmasten om hele andere redenen zijn gedaan. Bijvoorbeeld dat mensen bang zijn voor hun gezondheid of het niet mooi vinden of wat dan ook. Dat speelt bij ons ook, maar het gaat ons om een gat in de wet. Het is gewoon heel raar dat wij er niets over te zeggen hadden."Vijftien omwonenden zouden Schenk steunen in haar protest. Zij wonen vlak buiten bedrijventerrein de Wieken en willen de zendmast niet. Ze waren eerst verrast dat de hoogspanningsmast van de ontmantelde lijn Hoogeveen-Holsloot bleef staan. Daarna overviel hen de plaatsing van de zendantennes op de mast.