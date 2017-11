Koeien op N33 bij Rolde: 'Ze stormden op mijn auto af'

ROLDE - "Ik reed van de afrit af en ineens kwam vanuit de duisternis een kudde met koeien op mij afgestormd." Rutger de Kok beleefde vanavond enkele hachelijke momenten op de N33 bij Rolde.

Een aantal koeien besloot aan de wandel te gaan. De dieren zorgden voor gevaarlijke situaties toen ze ter hoogte van Rolde de N33 opliepen."Ik raakte enkele van de koeien frontaal en ben door meerdere koeien aan de zijkant van de auto geraakt", kijkt De Kok terug. Hij kon met zijn auto doorrijden naar huis, waarzijn auto is meegenomen door een berger. Later keerde hij op de fiets terug naar de weg. "Daar zag ik meerdere politieauto's het verkeer afremmen."Volgens een andere omstander werden verschillende automobilisten door de politie aan de kant gezet, zodat de dieren van de weg gehaald konden worden.Het is nog niet duidelijk waar de dieren vandaan komen. De politie liet een Burgernet-melding uitgaan waarin mensen gevraagd wordt om 112 te bellen als ze de koeien zien. Nog niet alle koeien zijn gevonden.