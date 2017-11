Deel dit artikel:











Scheidsrechters met headsets tijdens Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi Arbiters tijdens PWZ met headsets (foto: PWZ)

ZAALVOETBAL - Tijdens het komende Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi (PWZ) dragen de scheidsrechters headsets.

Scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe (HZOD), die de arbitrage voor het toernooi regelt, heeft als eerste scheidsrechtersvereniging in Nederland de beschikking gekregen over professionele headsets. De vereniging zet deze voor het eerst in tijdens de 41ste editie van het PWZ.



Tijdens de wedstrijden zijn er twee scheidsrechters actief. Met de headsets kunnen scheidsrechters en officials direct met elkaar praten. HZOD verwacht dat scheidsrechters hierdoor sneller en correcter kunnen beslissen. Na het PWZ wil HZOD de headsets ook gaan gebruiken bij veldvoetbal.



Het PWZ is van 23 december tot 6 januari.