Goed jaar voor aardappelconcern Avebe Avebe haalt recordprijs (foto: Nico Swart)

GASSELTERNIJVEEN - Avebe kijkt terug op een goed jaar, waarin een prestatieprijs van 82,16 euro werd gehaald. Dat is een record voor het aardappelconcern.

De prestatieprijs is het bedrag dat betaald werd aan aardappelboeren, gecombineerd met de winst van Avebe. Het is voor het eerst dat dit bedrag boven de 80 euro uitkomt. Vorig jaar lag de prestatieprijs door regen en kou op 77,10 euro.



Volgens Avebe is de recordprijs onder meer te danken aan goede ontwikkelingen in de markt en een betere kwaliteit aardappelen.



Avebe sloot het boekjaar af met een winst van 6,3 miljoen euro.