Emmer-Compascuum niet blij met veiligheid rond PinBox: ‘Hier gaan ongelukken gebeuren’ De PinBox in Emmer-Compascuum. Fred Schoofs vindt de PinBox slecht toegankelijk. (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

EMMER-COMPASCUUM - De onlangs geplaatste PinBox in Emmer-Compascuum houdt de gemoederen flink bezig. Veel inwoners zijn niet blij met de manier waarop deze geldautomaat is geplaatst. Vooral mensen die in een scootmobiel zitten en willen pinnen zijn kritisch.

Geschreven door Steven Stegen

Fred Schoofs begrijpt er niets van. Hij verplaatst zich in zijn scootmobiel en pinnen bij de PinBox van de Rabobank vindt hij levensgevaarlijk. “Ik moet over een soort smalle stoep een plateau oprijden. Dan moet ik zorgen dat ik uit de scootmobiel kom, want anders kan ik de knopjes niet bedienen. Maar dan komt het gevaarlijkste. Ik moet een stukje weer achteruit rijden, keren en dan weer de weg oprijden.”



Ongelukken

Henk de Vries kan zich nog wel te voet verplaatsen, maar nadat hij een tia kreeg is hij niet meer zo goed ter been. “Kijk eens wat een hoge stoeprand”, wijst hij. “En dan dat putje, precies op de plek waar je naar beneden stapt. Echt, als hier niet aan wordt gedaan, dan gaan hier ongelukken gebeuren”, vreest De Vries.



Schoofs heeft de situatie al een aantal keren bij de gemeente aangekaart. “Wethouder Van der Weide heeft beloofd me terug te bellen, maar dat heeft hij nooit gedaan.” Ook Dorpsbelangen vindt de situatie verre van ideaal. “Dat hebben we ook in duidelijke woorden kenbaar gemaakt”, zegt voorzitter Gerard Gustin.



Rabobank

Opvallend genoeg is ook de Rabobank niet zo gelukkig met de toegankelijkheid van de PinBox. “De gemeente wilde de geldautomaat op de bewuste plek hebben. Het was niet onze voorkeurslocatie”, zegt Chéry Wortelboer van de Rabobank Emmen/Coevorden.



Wortelboer wijst er op dat de gemeente verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van de PinBox. “De gemeente heeft ons beloofd de situatie aan te zullen pakken.” Wortelboer bestrijdt dat de geldautomaat regelmatig leeg zou zijn. “We houden dat nauwlettend in de gaten.”



De gemeente Emmen laat in een reactie weten actie te gaan ondernemen en het probleem te willen oplossen. Mogelijk krijgt de geldautomaat een extra afrit, zodat gebruikers in een rolstoel of scootmobiel niet meer hoeven te keren.