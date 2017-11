Deel dit artikel:











Actie tegen komst supermarkt Ter Borch Tegenstanders organiseren een verkeersontbijt (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) De supermarkt moet naast twee lagere scholen komen te staan (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

EELDERWOLDE - Tegenstanders van een supermarkt in de wijk Ter Borch bij Eelderwolde voeren vanmorgen actie.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Een flink deel van de bewoners van de nieuwbouwwijk is bang voor overlast door de komst van een grote winkel. Vlakbij de plek waar de supermarkt moet komen organiseren ze daarom een verkeersontbijt.



De actiegroep StopTynaarlo wil laten zien hoe druk de Borchsingel nu al is, zonder supermarkt. De demonstranten denken dat de verkeersoverlast in de toekomst alleen maar toeneemt. De nieuwe winkel is gepland naast twee lagere scholen, waardoor de verkeersveiligheid in het geding zou zijn. De gemeente zegt daar rekening mee te houden in het plan.



Vanavond bespreekt de gemeenteraad het supermarktplan.