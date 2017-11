Stelling: De Oranjevrouwen moeten net zo veel verdienen als de mannen

ASSEN - Oranje-spits Vivianne Miedema uit Hoogeveen pleitte er afgelopen weekend in de Engelse krant The Guardian voor om de beloning voor de Oranje Leeuwinnen gelijk te trekken met het mannenelftal.

Na het succesvolle EK voetbal in eigen land, waar Oranje de Europese titel won, vinden de vrouwen dat ze betere arbeidsvoorwaarden verdienen. Noorwegen is het ultieme voorbeeld voor gelijkheid in het voetbal. De nationale voetbalbond besloot daar om vrouwen en mannen evenveel te betalen. Dit nadat de mannen aangaven een deel van hun vergoeding aan de vrouwen te willen geven.Niet iedereen is het daarmee eens. Volgens RTV Drenthe-columnist Johan Derksen kun je het vrouwenvoetbal niet vergelijken met de mannen. "Meisje Miedema is een beetje de weg kwijtgeraakt toen ze Europees kampioen werd. Die roept dat de Oranje Leeuwinnen beter presteren dan de mannen, dat ze qua werk exact hetzelfde doen en minder geld krijgen. Dan denk ik: zit niet uit je nek te lullen.""Op gebied van tv-rechten brengen mannen een meervoud binnen. En Adidas en Nike zullen nooit hetzelfde bieden als bij de heren, al zal dat na de Europese titel voor de vrouwen misschien een beetje aantrekken. Dit gaat nergens over. De meiden zijn op hol geslagen. Het vrouwenvoetbal stelt geen reet voor. Er staan in Nederland veertig mensen te kijken. En het is niet zo dat als het Nederlands dameselftal ergens vriendschappelijk speelt in Europa, de KNVB de hoofdprijs krijgt voor die dames. Wel voor die mannen, die moeten echt spelen om geld te verdienen", zei Derksen gisteren in het RTL 7-programma Voetbal Inside Wat vindt u? Moeten de Oranjevrouwen, zoals Noors voorbeeld, net zo veel verdienen als de mannen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.