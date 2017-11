Deel dit artikel:











Medewerkers Alescon pakken 55.000 kerstpakketten in: van snoepjes tot toastjes Ook vorig jaar pakten de medewerkers van Alescon de kerstpakketten in (foto: Archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - 55.000 kerstpakken inpakken, dat is de opdracht voor dertig medewerkers van Alescon. In een distributiecentrum in Hoogeveen namen zij twee weken geleden hun intrek.

Een van de inpakkers is Eddy. Hij is druk bezig alle flessen wijn en blikjes tomatenblokjes in de dozen te stoppen. En dit gaat aardig goed. "Ik geloof dat we twee weken geleden zijn begonnen en de eerste week hadden we 9.500 pakketten en vorige week 8.500."



Vorig jaar was Eddy ook aanwezig. "Onze opdrachtgever was erg tevreden over deze groep mensen", vertelt Gerie van werkvoorzieningsschap Alescon. "We werken hier met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt."



Wat gaat er dan allemaal in zo'n pakket? "Het gaat van snoepjes tot aan de toastjes, flesjes wijn en chocolade. Heel divers." De ene werknemer krijgt iets meer dan de andere, vertelt Gery. ''Het gaat van twee artikelen tot zestig artikelen."



Tweeduizend pakketten gaan naar Alescon zelf. Waar de rest heen gaat, dat mogen de medewerkers niet zeggen.