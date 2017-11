Staatsbosbeheer is de 'Beste Overheidsorganisatie 2017'

Staatsbosbeheer is uitgeroepen tot Beste Overheidsorganisatie 2017. De prijs gaat naar een organisatie die een belangrijke bijdrage aan de samenleving levert.

Directeur Sylvo Thijsen kreeg de prijs gisteravond van Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uitreiking vond plaats in de Ridderzaal."Als organisatie weten ze met een minimum aan middelen veel kwetsbare en bijzondere kwaliteiten in natuur en landschap te behouden en ze hebben het contact met de samenleving succesvol versterkt," aldus juryvoorzitter Gerritsen Albert Broekman, boswachter in de Kop van Drenthe, voelt zich blij en trots. "Het is een hele mooie erkenning voor het werk dat wij doen."Een vakjury heeft Staatsbosbeheer gekozen uit een lijst van 25 aanmeldingen. De prijs is een initiatief van de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM).