Stad & Esch en Westerveld maken afspraken over nieuwe accommodatie Diever

DIEVER - De gemeente Westerveld en scholengemeenschap Stad & Esch hebben afspraken gemaakt over het bouwen van de nieuwe accommodatie in Diever. Dit door het tekenen van een convenant.

"Hiermee is de volgende stap gezet naar de realisatie van de energiezuinige, multifunctionele accommodatie. Geschikt voor sport, theater en andere sociaal culturele activiteiten", aldus de gemeente.Wethouders Homme Geertsma en Erik van Schelven van de gemeente Westerveld en directeur Peter de Visser van Stad & Esch ondertekenden het document op het gemeentehuis in Diever.Het convenant regelt de afspraken over de bouw van de nieuwe accommodatie op het terrein van Stad & Esch in Diever. Zo is vastgelegd dat Stad & Esch het bouwheerschap en de exploitatie op zich neemt. De gemeente stelt het budget, ruim 1,4 miljoen euro, beschikbaar.In het nieuwe gebouw van Stad & Esch komt ook een dorpshuisfunctie en een nieuwe sportzaal als vervanging van het huidige Dingspilhuus.Volgens de planning kan begin volgend jaar de bouw worden voltooid.