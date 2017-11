Deel dit artikel:











Cel- en werkstraf geëist voor aanranding jonge meisjes Het OM eist vier dagen cel en 200 werkstraf tegen een 34-jarige man uit Elim (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/ZUIDWOLDE - Voor het aanranden van twee meisjes van 9 en 10 jaar oud in Zuidwolde eist het Openbaar Ministerie vier dagen cel en 200 uur werkstraf tegen een 34-jarige man uit Elim.

Daarnaast eiste het OM een vijf maanden voorwaardelijke celstraf en een behandeling tegen de Elimmer.



Nieuwe zwembroek

De meisjes liepen op 29 mei terug van het zwembad in Zuidwolde naar huis, om een nieuwe zwembroek te halen voor een broertje van een van hen. Het was de eerste keer dat ze samen met vriendjes naar het zwembad mochten van hun ouders. De vader van een van hen had hen gebracht en zou ze ook weer ophalen. Maar toen het broertje uit zijn zwembroek scheurde, besloten de vriendinnetjes samen thuis een nieuwe voor hem te gaan halen.



Achtervolgd

Onderweg kwamen ze de Elimmer tegen, die naar eigen zeggen op weg van zijn werk naar huis even in Zuidwolde was gestopt omdat hij moest plassen. Op zoek naar een plek kwam hij naar eigen zeggen de meisjes tegen. Volgens de kinderen achtervolgde de man hen een heel eind. Ze waren bang en schrokken flink toen hij het 10-jarige meisje op een rustig schelpenpaadje opeens bij de schouder pakte.



“Het lijkt wel een griezelfilm”, zei een van de rechters. Ze had berekend dat hij zo’n 700 meter achter de kinderen had aangelopen. Volgens de Elimmer ging het om nog geen honderd meter. Daarna bevredigde hij zichzelf, terwijl hij vlak voor de meisjes stond op een stil paadje in het dorp.



DNA-sporen

De meisjes kwamen even later thuis bij een van hun moeders met het verhaal dat ze waren achtervolgd door een man en dat hij over het oudste meisje heen geplast had. Wat er daadwerkelijk was gebeurd, drong wel tot hun ouders door. Zij belden de politie en namen de kleding van het 10-jarige meisje mee naar het bureau. Beide kinderen zijn in een speciale studio verhoord.



Aan de hand van de DNA-sporen kwam de politie uit bij de Elimmer. Die bekende wel, maar kon in de rechtszaal niet goed uitleggen wat hem bezielde die middag. Uit psychisch onderzoek blijkt niet dat de man, die zelf ook jonge kinderen heeft, pedoseksueel is. Wel heeft hij psychische problemen. Daarom is hij verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard.



'Onschuld afgenomen'

In de rechtszaal vertelden de ouders van beide meisjes dat ze zich lang schuldig hadden gevoeld over dat ze de meisjes alleen gelaten hadden in het zwembad. "Je hebt de meiden hun onschuld en vertrouwen ontnomen", zei de vader van het oudste slachtoffer tegen de Elimmer. “Wat als ze over een paar jaar in de pubertijd komen en zich realiseren wat er echt is gebeurd?” Zijn dochter is sinds 29 mei erg bang voor vreemde mannen, maar ook thuis. Beide meisjes hebben volgens hun ouders nachtmerries.



De verdachte zei in zijn laatste woord dat hij zich heel erg schaamt en veel spijt heeft. Hij zat vier dagen vast en kwam daarna onder voorwaarden vrij. Hij is inmiddels begonnen met een psychische behandeling.



Uitspraak: 5 december