Brandweermannen uit Zuidlaren krijgen lintje Harm de Kleine (links) en Geert Kleefman (rechts) kregen een lintje bij hun afscheid (foto: archief RTV Drenthe)

EELDE - Brandweermannen Geert Kleefman en Harm de Kleine van de post Zuidlaren hebben vanavond een koninklijke onderscheiding gekregen.

De vrijwillige brandweerlieden uit Zuidlaren werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Kleefman (62) is ruim dertig jaar lid van de vrijwillige brandweer in de gemeente Tynaarlo en De Kleine (61) bijna dertig jaar. Beide mannen vervulden verschillende functies bij de post Zuidlaren.



Ze kregen de lintjes opgespeld door burgemeester Thijsen tijdens de jaarlijkse korpsavond in Eelde, waar ze afscheid namen.