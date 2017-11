Deel dit artikel:











Proef van Mijn Buurt Assen loont: huishoudens besparen 714 euro Gezinnen besparen gemiddeld 714 euro per jaar (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een proef onder honderd Assenaren van Mijn Buurt Assen om geld te besparen, is een succes geworden. Gemiddeld zijn de gezinnen 714 euro per jaar goedkoper uit.

Geschreven door Margriet Benak

Ze kregen daarbij hulp van een bespaarexpert van de Voorzieningenwijzer. De huishoudens konden vooral geld besparen op zorgkosten en energielasten. En ze ontdekten de speciale minimaregelingen, die ze tot dan toe niet hadden.



Ruim 100 euro meer

De gemiddelde besparing van de proef in Assen met 714 euro per huishouden is ruim 100 euro hoger dan het landelijke gemiddelde. Het financiële voordeel van de deelnemers varieerde van 250 euro tot meer dan 2000 euro per huishouden.



Manager Marcel van Halteren van woningcorporatie Actium, partner van Mijn Buurt Assen, reageert enthousiast, "We willen hier absoluut mee door, want dat is nogal een bedrag waarover we praten. Zo kun je het leven toch een stuk prettiger maken."



Betere buurten

Mijn Buurt Assen is een samenwerkingsproject van Actium, gemeente Assen en Vaart Welzijn. Het project is bedoeld om de woon- en leefomgeving te verbeteren, maar ook de sociale situatie van bewoners. Zo benaderden consulenten van de Voorzieningenwijzer in opdracht van Mijn Buurt Assen 100 Assenaren, om die tussen juli en oktober te helpen met betere financiële keuzes.



Toeslagen en minimaregelingen

Gekeken is naar toeslagen voor zorg en huur, of de zorgverzekering wel passend was, mogelijkheden voor teruggaaf op de inkomstenbelasting, minimaregelingen en energiekosten. "En daaruit bleek dat toch heel veel mensen dankzij speciale minimaregelingen geld konden besparen, gemiddeld 213 euro. En ook de zorgverzekering kon jaarlijks 300 euro goedkoper. Mensen blijken toch vaak te zwaar verzekerd te zijn", vertelt Van Halteren.

Ook de energielasten konden gemiddeld 133 euro omlaag door een overstap naar een goedkopere leverancier.



Geld blijft liggen

Van Halteren van Actium is trots op het behaalde resultaat in Assen. "De Voorzieningenwijzer is door enkele mensen in Drenthe opgezet, om mensen bewuster te maken van alle voorzieningen en toeslagen die er zijn. Er blijft heel veel geld liggen, terwijl veel huishoudens het goed kunnen gebruiken. Maar ze moeten ervan bewust gemaakt worden. Uit onze proef blijkt wel dat het echt zin heeft."



Geldproblemen voorkomen

Mijn Buurt Assen kijkt nog hoe de proef met de Voorzieningenwijzer in 2018 in Assen een vervolg krijgt. Maar Actium-manager Van Halteren is er zeker van, dat er een vervolg moet komen. "We zouden veel meer inwoners op deze manier honderden euro's kunnen laten besparen. Dat moeten we beslist niet laten liggen. Het kan een belangrijk steuntje zijn, om te voorkomen dat mensen in geldproblemen raken."