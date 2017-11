Man uit Assen verdacht van leveren wapen aan hoofdverdachte schietpartij Groningen

ASSEN - Een 23-jarige man uit Assen heeft de hoofdverdachte van de schietpartij aan de Korreweg in Groningen, Azim A., mogelijk voorzien van een wapen.

De politie heeft de man gisteren aangehouden in het cellencomplex in Groningen, waar hij vastzit voor een ander delict."Na de aanhouding hebben agenten zijn woning in Assen doorzocht, maar het wapen waarmee werd geschoten werd niet gevonden", laat de politie weten. De rol die de 23-jarige heeft gehad wordt onderzocht.De 20-jarige Azim A. zou op vrijdag 15 oktober een 21-jarige student neer hebben geschoten aan de Korreweg in Groningen. De student raakte blijvend verlamd.