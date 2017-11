Nieuwe eigenaar voor The House in Gieten

GIETEN - The House in Gieten stond lange tijd leeg, maar heeft een nieuwe eigenaar. Wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze overhandigde de sleutels aan de familie Langebeeke. Zij gaan het gebouw herstellen.

Dit is nodig want het pand aan de Brink was lange tijd doelwit van vernielingen en brandjes. In mei van dit jaar liep de schade op tot in de duizenden euro's. De gemeente besloot toen om camera's op te hangen om de vernielingen te stoppen.Het gebouw deed eerst dienst als pastoriewoning. Later werd een jeugdsoos geopend. Een paar jaar na de opening sloot de gemeente het pand vanwege overlast.Om het gebouw te herstellen is de familie op zoek naar foto's van het gebouw in de jaren '60.