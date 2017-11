Deel dit artikel:











'We moeten de kennis over dementie meer spreiden over de drie provincies' Het begeleiden en behandelen van jonge mensen met dementie kan en moet beter volgens Netwerken Dementie (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGKERK - Het begeleiden en behandelen van jonge mensen met dementie kan en moet beter. Dat stellen de drie noordelijke Netwerken Dementie die vandaag in Hoogkerk een symposium houden.

"Het gaat om mensen die jonger zijn dan 65. Het is lastig te zeggen, maar het gaat om 12.000 in Nederland. De drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe bestaat uit ongeveer tien procent van de hele bevolking, dus het gaat hier om iets van 1.200 jonge mensen met dementie. Maar dat is echt natte vingerwerk hoor", zegt Els van der Veen van het Netwerk Dementie Drenthe



Nieuw Graswijk

Volgens Van der Veen moeten de verschillende organisaties beter met elkaar samenwerken. "We hebben natuurlijk Interzorg Nieuw Graswijk in Assen, Zorggroep Noorderboog in Meppel en Zorggroep Tangenborgh. In het hele Noorden is het eigenlijk alleen Nieuw Graswijk het expertisepunt. Als je in Wolvega, Franeker of Ter Apel woont en je moet naar Assen voor iets, dat is natuurlijk niet te doen. We moeten de kennis veel meer spreiden over de drie provincies. En dat gaan we doen."



Betere informatievoorziening

Het symposium is de start van een groot project. "In de praktijk moet het leiden tot betere informatievoorziening bij organisaties in de regio waar je woont. Dat contactgroepen beter verspreid en bekend zijn en dat er een betere dagbesteding is voor mensen met dementie op jongere leeftijd. Wonen is ook heel belangrijk, dus er moeten verschillende goede woonvoorzieningen zijn", aldus Van der Veen.