Verdachte verkrachting en gijzeling vriendin blijft in de cel

ASSEN/EMMEN - De 33-jarige man uit Emmen, die wordt verdacht van verkrachting en het gijzelen van zijn vriendin blijft langer vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

De man werd op 15 augustus opgepakt, nadat zijn vriendin uit een raam van zijn huis was ontsnapt en hulp zocht bij buren. De 24-jarige vrouw vertelde dat haar vriend haar had verkracht, opgesloten in huis, ernstig had mishandeld en bedreigd.Het ging mis nadat de vrouw een dag eerder aan haar vriend opbiechtte dat ze een affaire had gehad. Volgens het Openbaar Ministerie sleurde de man haar mee in zijn auto en dreigde hij met haar tegen een boom te rijden, zodat ze allebei dood zouden gaan.Hij nam haar mee naar zijn huis, trok haar kleding kapot en liet haar naakt van zijn auto naar het huis lopen. Binnen werd de vrouw ernstig mishandeld en verkracht. Ook kneep de man haar keel dicht en dreigde hij haar opnieuw te vermoorden. Daarna sloot hij haar op, nam haar telefoon mee en ging er zelf vandoor.De zaak wordt 23 januari inhoudelijk behandeld. Tot die tijd blijft de Emmenaar vastzitten. Daarmee negeert de rechtbank het advies van de reclassering, die juist adviseerde dat de Emmenaar wel onder strenge voorwaarden, zoals een behandeling en een contactverbod naar huis mocht.De rechtbank noemt het heel ernstig waarvan de man wordt verdacht. Het onderzoeksrapport van een GGD-arts met talloze foto’s van al het letsel dat het slachtoffer door het geweld had opgelopen speelde daarbij een belangrijke rol.Voor de rechtszaak in januari moet het Nederlands Forensisch Instituut nog een sporenonderzoek afronden.