Enzo Knol sleept marktkoopman voor de rechter

GRONINGEN/ASSEN - Enzo Knol uit Assen heeft een marktkoopman uit Groningen voor de rechter gesleept omdat hij imitatiepetten verkocht met het logo van de beroemde vlogger.

De marktkoopman verkocht de petten voor 7,50 euro per stuk, terwijl de originele veel duurder zijn. Knol beschermt zijn merchandise en wil daarom 8.000 euro schadevergoeding van de marktkoopman, met een voorschot van 500 euro.De rechtbank in Groningen doet volgende week vrijdag uitspraak, maar de rechter liet al blijken dat de marktkoopman in de buidel moet tasten.