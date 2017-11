Rapgroep Armoo: Geslagen bezoeker kwam agressief het podium op

ASSEN - De leden van rapgroep Armoo voelden zich bedreigd, toen een bezoeker afgelopen zaterdag het podium beklom in De Bonte Wever in Assen. Dat laat het management van Armoo vandaag weten.

De jongen die op het tienerfeest was werd van het podium geslagen door een rapper van Armoo. Volgens Trophie Artist Management, zoals het bureau heet, stormde een jongen met gebalde vuisten vrij agressief het podium op. "Als reactie daarop ontving hij een klap, gezien het voor de heren als dreigend overkwam.""Toen de heren op het podium stapten werd er meerdere malen glas gegooid, dat net langs het hoofd van Armoo vloog. Op de beelden is dit te zien, inclusief het glas dat uit elkaar spat. Daarnaast is het maar de vraag hoe de tieners het glas naar binnen hebben weten te smokkelen en meerdere malen vrij toegankelijk konden werpen naar de artiesten zonder enig ingrijpen van beveiliging", aldus het management in een schriftelijke verklaring.Het management schrijft verder dat "Armoo vervolgens tegen het publiek zei alsnog door te willen gaan met zijn show en zich niet weg laat pesten door een klein groepje, zodat de fans kregen waarvoor ze hadden betaald."De rapgroep zegt dat het groepje bleef door treiteren. "Ze wierpen nog meer voorwerpen, waaronder glas. Op basis daarvan besloot Armoo de show stil te leggen en gaf een uitnodiging aan het desbetreffende groepje om op het podium te komen."Een jongen uit Assen kwam vervolgens het podium op en op beelden is te zien dat hij wordt geraakt door de vuist van de artiest.De organisatie liet zaterdag weten dat rapgroep Armoo nooit meer welkom is op het tienerfeest Go Zero Procent in Assen.