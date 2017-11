OM eist opnieuw twee jaar cel tegen ruitengooier

ASSEN - Twee jaar cel en behandeling voor veelplegers (ISD); dat eiste het Openbaar Ministerie tegen de 41-jarige Assenaar die bekendstaat als ‘ruitengooier’. De man zit al jaren in de gevangenis en steeds als hij vrijkomt, gooit hij in Assen een ruit in.

Daarna meldt hij zich bij de politie, zodat hij weer wordt opgepakt en een dak boven zijn hoofd heeft. De man accepteert geen hulp, die hem wel meerdere keren is aangeboden de afgelopen jaren.De Assenaar gaf een paar jaar terug aan dat hij steeds geen geld en woonruimte had, waardoor hij beter vast kon zitten. Toen dat tot twee keer toe - met hulp van zijn advocaat - wél voor hem geregeld was, ging hij alsnog opnieuw in de fout. Na een paar dagen vrij te zijn geweest, gooide hij weer een ruit in.De man is in 2014 ook al tot de veelplegersstraf ISD. Toen weigerde hij ook de hulp die hem in de gevangenis werd geboden en kwam hij vorig jaar weer onbehandeld op straat.Op 16 augustus dit kwam de man weer vrij na een celstraf van enkele maanden. Een dag later gooide hij een ruit van het politiebureau in het centrum van Assen in en zat hij weer vast. Zijn advocaat Willem Bierens liet merken dat hij niet zo goed meer weet wat hij met zijn cliënt aan moet.De reclasseringsbegeleidster van de Assenaar zei nog wel hoop te hebben dat de man, als hij opnieuw ISD krijgt, toch hulp gaat accepteren. Bierens hielp haar uit de droom. Hij zei dat zijn cliënt ook nu al heeft aangekondigd gewoon zijn celstraf uit te zitten, zonder dat hij meewerkt aan een behandeling en hulp om woonruimte te vinden.Uitspraak: 5 december.