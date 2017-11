Deel dit artikel:











Man uit Assen aangehouden in onderzoek naar aanranding in Zwolle Een 51-jarige man uit Assen is aangehouden op verdenking van aanranding (foto: archief RTV Drenthe)

ZWOLLE/ASSEN - Een 51-jarige man uit Assen is gisteren aangehouden op verdenking van een aanranding die in juni werd gepleegd in Zwolle.





De man wordt ervan verdacht dat hij op 1 juni op het Snavelpad in Zwolle een jonge vrouw heeft belaagd. Doordat de vrouw begon te gillen reageerden voorbijgangers. De aanrander sloeg vervolgens op de vlucht. De man werd aangehouden nadat er een match was gevonden bij DNA-onderzoek, meldt RTV Oost . Op basis van dat resultaat kon de Assenaar gisterochtend in zijn woonplaats worden aangehouden. Hij zit voorlopig vast voor onderzoek en verhoor.