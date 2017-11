Deel dit artikel:











FC Emmen-trainer Dick Lukkien tijdelijk niet op het veld Trainer Dick Lukkien is tien dagen uit de running (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien is naar verwachting acht tot tien dagen uit de running. Gister werd bij nader onderzoek in het ziekenhuis op basis van aanhoudende griepklachten een ontsteking in zijn lichaam geconstateerd.

"De ontsteking is prima te behandelen met antibiotica, maar de arts heeft hem voorgeschreven zoveel mogelijk horizontaal door te brengen om het herstel te bespoedigen. Dit betekent dat de hoofdtrainer van FC Emmen niet op het veld zal verschijnen", laat de club weten.



Jan Korte noemt het vervelend dat Lukkien vanwege ziekte niet aanwezig kan zijn. "Maar, gezondheid staat altijd voorop! We weten dat Dick zeer betrokken is, en daarom zal er tussen Dick en zijn staf dagelijks contact zijn. De komende dagen moet zijn focus volledig op herstel liggen, en we wensen hem van harte beterschap."



FC Emmen speelt vrijdagavond in Volendam tegen de hekkensluiter. Maandag speelt FC Emmen thuis tegen MVV.