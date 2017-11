Deel dit artikel:











Moeder van Sharleyne blijft in voorlopige hechtenis De vader van Sharleyne met Sharleyne (foto: Victor Rembouchamps)

LEEUWARDEN - Het gerechtshof in Leeuwarden heeft beslist dat de moeder van Sharleyne in voorlopige hechtenis blijft. Dit tot de pro-formazitting op 10 januari in Assen. De rechtbank kijkt op die datum naar de stand van zaken in het onderzoek en naar de voorlopige hechtenis.







De raadkamer van de rechtbank in Assen bepaalde



De advocaat van de moeder, Paul van Jaarsveld, ging hiertegen in beroep.

Dit hoger beroep is nu afgewezen. De reden om de vrouw langer vast te houden is dat er sprake is van een 'geschokte rechtsorde' en de ernst van de verdenking. De vrouw uit Hoogeveen werd in oktober gearresteerd en wordt verdacht van moord of doodslag op Sharleyne. Dat schrijft de advocaat van de vader, Sébas Diekstra op Twitter.