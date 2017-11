Werkstraf en rijontzegging na dodelijk ongeluk motorrijder

ASSEN/NOORD-SLEEN - Een 64-jarige man uit het Limburgse Hoensbroek is veroordeeld tot tweehonderd uur werkstraf voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk. Bij dat ongeluk op de autoweg Frieslandroute bij Noord-Sleen in augustus vorig jaar kwam een 24-jarige motorrijder uit Assen om het leven.

Behalve de werkstraf legde de rechtbank de Limbuger ook een jaar rijontzegging en een maand voorwaardelijke celstraf op.De Limburger reed op 13 augustus op de Frieslandroute (N381), nadat hij vanuit de richting van Emmen per ongeluk een verkeerde afslag op een rotonde had genomen. Hij was met zijn vrouw naar Wildlands geweest en wilde daarna via de N34 richting Zwolle rijden.Toen hij op de Frieslandroute ontdekte dat hij een verkeerde afslag had genomen, keerde hij bij een pechhaven pal langs de weg. De man verklaarde in de rechtszaal dat hij niet door had dat hij op een autoweg reed en niet mocht keren.Terwijl de auto van de Limburger tijdens het keren dwars op de weg kwam te staan, haalden twee motorrijders de auto die achter hem reed in. Die hadden niet aan zien komen dat de Limburger plotseling zou gaan keren. De eerste motorrijder kon zijn auto nog ontwijken, maar de tweede niet.De 24-jarige Assenaar probeerde een noodstop te maken. Hij verloor de controle over zijn motor, viel en verloor door de klap zijn helm, waarna hij op slag dood was. “Zijn dood heeft onherstelbaar leed veroorzaakt bij zijn familie en vrienden”, aldus de rechtbank.Door te keren op de autoweg - wat verboden is - heeft de Limburger zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt ana een dood door schuld in het verkeer. Hij heeft er geen rekening mee gehouden dat het verkeer dat achter hem reed heel snel bij hem zou zijn en dat andere verkeersdeelnemers konden gaan inhalen, oordeelt de rechtbank.