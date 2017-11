Eis: twee jaar cel voor poging doodslag op agente in Emmen

ASSEN/EMMEN - Het Openbaar Ministerie heeft vandaag twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk geëist tegen een Groninger voor het aanrijden van een politieagente in Emmen. Ook wil het OM dat de man daarna een jaar lang wordt opgenomen voor behandeling aan zijn drugsverslaving en psychische problemen.

Terwijl de vrouw op 5 augustus ’s avonds het rij- en kentekenbewijs van de 37-jarige man wilde controleren in de wijk Emmermeer, zette hij zijn auto in de achteruit en gaf hij een flinke dot gas. Daardoor werd de agente, die naast de auto stond, door het portier geraakt en een aantal meters door zijn auto meegesleurd, waarna ze met haar hoofd op straat viel.De vrouw liep een hoofdwond en een dik gezicht op, maar het had volgens de officier van justitie veel slechter kunnen aflopen. “Het is waarschijnlijk aan de lenigheid en het accuraat handelen van de agente te danken dat het zo is afgelopen. Ze had ook dodelijk letsel kunnen oplopen.” Hij noemde het wegrijden ‘een onbesuisde actie’ en vindt een poging tot doodslag te bewijzen.De politie kwam die avond naar Emmermeer na een melding van huiselijk geweld. Toen de agente met haar collega bij het adres kwamen, was het daar rustig en wilden ze omstanders aanspreken. De Groninger zat in zijn auto bij de bewuste woning, omdat hij daar iemand kwam ophalen.Toen de agente hem aansprak, raakte hij naar eigen zeggen in paniek, omdat hij geen rijbewijs had en zijn auto niet verzekerd was. Hij beweerde dat hij niet had gezien dat de agente in het geopende portier stond toen hij gaf gas. Wel gaf hij toe dat hij te veel risico had genomen door zo hard achteruit te rijden. Hij bood in de rechtszaal zijn excuses aan de agente aan.Dat de collega van de gewonde agente op zijn auto schoot toen hij vluchtte, heeft de Groninger niet gemerkt, vertelde hij. De man werd een paar dagen later in Lichtenvoorde opgepakt. Hij heeft een strafblad van 37 pagina’s en zei tijdens de rechtszaak dat hij graag naar een kliniek wil om zijn leven op de rit te krijgen.Op 5 december doet de rechtbank uitspraak.