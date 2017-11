Luisterend oor voor KNIL-militairen bij bijeenkomst Defensie

HILVERSUM - Molukse oud-KNIL-militairen die in de Tweede Wereldoorlog vochten tegen Japan, en later tegen Indonesische onafhankelijkheidsstrijders, zijn vandaag in gesprek gegaan met Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht Hans van Griensven.

Van Griensven heeft zich hun lot aangetrokken. "Als zij zich door Nederland vergeten voelen, wil hij dat rechtzetten'', aldus een woordvoerder van Defensie.De bijeenkomst was op de Korporaal Van Oudheusdenkazerne in Hilversum. Daarbij waren negen veteranen op leeftijd en tientallen familieleden en nabestaanden aanwezig.De voormalig KNIL-militairen voelden zich afgedankt, nadat ze voor het Nederlandse leger vochten in Nederlands-Indië. Toen Indonesië eind 1949 onafhankelijk werd, was het voor hen niet veilig er te blijven en werden ze met hun gezinnen naar Nederland gehaald. In totaal kwamen zo'n 12.500 Molukkers naar Nederland. Een groot deel ervan belandde in Schattenberg, het voormalige Kamp Westerbork bij Hooghalen.Eenmaal in Nederland hoorden ze dat ze ontslagen waren als militair. Ze raakten vaak in de knel doordat ze geen veteranenpensioen ontvingen en soms ook niet alle soldij kregen uitbetaald. Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Hans van Griensven kondigde vorige maand het officiële ontvangst aan. Voor wie nog niet de medailles heeft waarop hij recht heeft, worden deze aangevraagd. Dat geldt ook voor de veteranenstatus.