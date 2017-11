Geen viskraam, maar wel oliebollenkraam op Brink Roden

RODEN - Een viskraam mocht er niet staan, maar een tijdelijke oliebollenkraam nu wel. Het gaat om de plek naast de Brink in Roden, waar vorig jaar nog een ludieke actie werd gehouden voor de komst van een viskraam. Café-eigenaar Albert Ananias is het spoor bijster.

"Hier snap ik niets van", zegt Ananias. "Ik vind het fantastisch hoor, die oliebollenkraam. Maar wat is het verschil met een viskraam?"Oliebollenkraam Bruggink stond veertig jaar lang op dezelfde plek: de Albertsbaan in Roden. "Een goede plek", vertelt eigenaresse Pia Bruggink. "Daar had je veel aanloop van winkelend volk." Maar met de vernieuwde Albertsbaan is de situatie veranderd. De kraam kan geen water en elektriciteit meer krijgen."Dat is ons ook direct gezegd, hoor", zegt Bruggink er snel bij. "Maar wij dachten altijd dat we er dan wel een diesel-aggregaat neer konden zetten." En dat mag niet volgens de regelgeving.Dus moest op het laatste moment nog worden gezocht naar een andere locatie voor de bekende oliebollenkraam.Zo kwam de gemeente uit bij Albert Ananias. "Ik kreeg ineens een telefoontje", zegt de café-eigenaar, terwijl hij achter z'n bar staat. "Of ik het wel goed vond dat er een oliebollenkraam naast m'n kroeg kwam te staan. Nou, dat vind ik best. En dan had ze nog een vraagje. Of ik dan ook wel elektriciteit en water voor ze had. Ja hoor, dat heb ik ook."Ananias is enthousiast over de kraam, want 'er is weer reuring'. Toch snapt hij niets van de plotselinge verandering. Vorig jaar stuurde de gemeente hem een duidelijke boodschap op zijn verzoek of er een viskraam mocht staan naast zijn café. De vergunning kon volgens de gemeente Noordenveld niet gewijzigd worden, omdat het gaat om een verblijfsgebied en niet om een winkelgebied.Daarnaast moest eerst de nieuwe visie van het centrum worden afgewacht. Daar is net een concept van rondgestuurd en deze moet nog worden goedgekeurd. "Dus wat is nu dan het verschil tussen een viskraam en een oliebollenkraam?", vraagt Ananias met grote ogen. "Ik zie het niet hoor."De gemeente Noordenveld kan niet voor de microfoon van RTV Drenthe reageren, maar laat weten dat de vergunning wel gewijzigd kon worden voor de komst van een tijdelijke kraam. De oliebollenkraam mag tot 27 december gebruik maken van deze locatie en moet daarna verplaatsen.Ananias zegt de zaak niet te laten rusten. "Ik ga zeker het gesprek aan met de burgemeester."