Assen lanceert Kindpakket als steun voor arme gezinnen

ASSEN - Wethouder Albert Smit van Assen lanceert morgen het Kindpakket Assen. Via een website kunnen gezinnen financiële steun krijgen voor school, sporten of culturele activiteiten.

Het Kindpakket Assen is bedoeld als steun in de rug voor arme gezinnen in de provinciehoofdstad. Ze kunnen via een digitaal aanvraagformuler geld aanvragen voor schoolspullen, een schoolreisje, zwemlessen, sportkleding, contributie voor een sportclub of voor lidmaatschap van een culturele club.Onderzoek heeft uitgewezen dat er in Assen 1800 kinderen tussen de 0 en 18 jaar opgroeien in armoede. Daarvan worden jaarlijks zo'n 400 ondersteund met voorzieningen. De gemeente Assen wil hen met het Kindpakket beter bereiken en voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen.Voor het Kindpakket heeft Assen 400.000 euro uitgetrokken. Gezinnen met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm komen voor de regeling in aanmerking. Bestaande regelingen als het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld, Jarige Job, Humanitas en Nationaal Fonds Kinderhulp doen mee in het Kindpakket.Ook heeft Assen contact met scholen, huisartsen, de jeugdgezondheidszorg, Vaart Welzijn en het Taalhuis in De Nieuwe Kolk. Zodra die signalen krijgen dat gezinnen het financieel moeilijk hebben en kinderen door armoede buiten de boot dreigen te vallen, wil de gemeente ze wijzen op de extra ondersteuning die er is. "We willen zoveel mogelijk de financiële belemmeringen wegnemen", aldus de gemeente.