Politie speurt met Duitse collega's in één database

De Nederlandse en Duitse politie gaan aan de slag met één database

ASSEN - De Nederlandse politie gaat meer informatie uitwisselen met haar Duitse collega's. Vanaf 1 december starten zij met een gezamenlijke database.

Geschreven door Steven Ophoff

De nieuwe database moet meer opsporingsmogelijkheden over de grens geven. Nu wordt ook wel samengewerkt met Europol en de Duitse politiediensten, maar de database is hard nodig, zegt projectleider Rinus van der Craats. "Daders houden zich niet aan grenzen."



Stukjes informatie

Van der Craats geeft een voorbeeld: "Stel dat hier een overval wordt gepleegd met een grijze Ford Fiësta. En vlak over de grens is ook zoiets gebeurd met zo'n zelfde auto en daar hebben ze een deel van het kenteken gezien, dan kun je met elkaar gaan zitten en meer informatie uit gaan wisselen."



"Op het moment ziet de politie alleen wat op eigen grondgebied gebeurt en niet wat vijf kilometer over de grens speelt." Volgens Van der Craats moet dat met de nieuwe database veranderen. In het proeftraject dat sinds januari loopt, is met de nieuwe informatie ook al succes geboekt. "Maar die zaken zijn nog in onderzoek, dus daar kan ik verder niets over zeggen."



Politie Noord-Nederland

De politieregio's Oost- en Noord-Nederland werken voor de databank samen met Europol, de Bundespolizei en deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen.